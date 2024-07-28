Какие страны платят больше всего за золотые медали на Олимпийских играх-2024

Летняя Олимпиада-2024 началась в Париже 26 июля и будет продолжаться до 11 августа. Спортсмены будут соревноваться за медали в 32 видах спорта. При этом золотые медали также приносят победителям еще и денежные вознаграждения от государств, которые они представляют.

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Сумма бонусов за "золото" отличается в каждой стране. Вот перечень 15 государств, которые выделяют самые большие финансовые вознаграждения для спортсменов в индивидуальных видах спорта, которые борются за первенство на Олимпиаде:

Гонконг – 768 тысяч долларов; Израиль – 275 тысяч долларов; Сербия – 218 тысяч долларов; Малайзия – 214 тысяч долларов; Италия – 196 тысяч долларов; Литва – 182 тысячи долларов; Молдова – 171 тысяча долларов; Латвия – 155 тысяч долларов; Венгрия – 154 тысячи долларов; Болгария – 139 тысяч долларов; Украина – 125 тысяч долларов; Косово – 120 тысяч долларов; Эстония – 109 тысяч долларов; Чехия – 103 тысячи долларов; Испания – 102 тысячи долларов.

Для сравнения, страна с первой экономикой мира – США – заплатит своим спортсменам, которые станут первыми в соревнованиях 37 500 долларов.