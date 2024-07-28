Какие страны платят больше всего за золотые медали на Олимпийских играх-2024
Летняя Олимпиада-2024 началась в Париже 26 июля и будет продолжаться до 11 августа. Спортсмены будут соревноваться за медали в 32 видах спорта. При этом золотые медали также приносят победителям еще и денежные вознаграждения от государств, которые они представляют.
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Сумма бонусов за "золото" отличается в каждой стране. Вот перечень 15 государств, которые выделяют самые большие финансовые вознаграждения для спортсменов в индивидуальных видах спорта, которые борются за первенство на Олимпиаде:
- Гонконг – 768 тысяч долларов;
- Израиль – 275 тысяч долларов;
- Сербия – 218 тысяч долларов;
- Малайзия – 214 тысяч долларов;
- Италия – 196 тысяч долларов;
- Литва – 182 тысячи долларов;
- Молдова – 171 тысяча долларов;
- Латвия – 155 тысяч долларов;
- Венгрия – 154 тысячи долларов;
- Болгария – 139 тысяч долларов;
- Украина – 125 тысяч долларов;
- Косово – 120 тысяч долларов;
- Эстония – 109 тысяч долларов;
- Чехия – 103 тысячи долларов;
- Испания – 102 тысячи долларов.
Для сравнения, страна с первой экономикой мира – США – заплатит своим спортсменам, которые станут первыми в соревнованиях 37 500 долларов.