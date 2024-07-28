Россия скупает старые танкеры для обхода санкций

Во второй половине 2023 года стали чаще фиксировать сделки по продаже старых танкеров для перевозки сжиженного газа. Этот показатель вырос в четыре раза.

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Всего в течение последних 20 месяцев сменились владельцы 50 таких судов. При этом ранее такие операции были редким явлением. Со временем эти танкеры начали обнаруживать возле портов в России.

Россия покупает суда с помощью скрытых посредников в Объединенных Арабских Эмиратах. Более того, россияне платят по 50 миллионов долларов и 80 миллионов долларов за старые танкеры. Это способ Кремля обходить санкционные ограничения Запада по экспорту российской нефти и газа.