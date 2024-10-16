Лимиты на снятие наличных за границей

Украинцы имеют возможность снимать деньги с собственных банковских карт за кордном. Для этого подходят как гривневые, так и валютные платежные карты. При этом действуют четкие лимиты на снятие наличных, которые установил Национальный банк Украины.

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Какую сумму можно снять с карты за рубежом:

100 тысяч гривен в эквиваленте в день в выбранной валюте (для валютных карт);

12 500 грн в неделю (операции с понедельника по воскресенье) и 50 000 грн в месяц (для гривневых платежных карт).

Стоит добавить, ограничения на снятие наличных могут измениться. Поэтому перед поездкой в другую страну лучше уточнить информацию о лимитах. В частности, можно сконтактировать со своим банком.