Ліміти на зняття готівки за кордоном

Українці мають можливість знімати гроші з власних банківських карток за кордном. Для цього підходять як гривневі, так і валютні платіжні картки. При цьому діють чіткі ліміти на зняття готівки, які встановив Національний банк України.

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Яку суму можна зняти з картки за кордоном:

100 тисяч гривень в еквіваленті на день у вибраній валюті (для валютних карток);

12 500 грн на тиждень (операції з понеділка до неділі) та 50 000 грн на місяць (для гривневих платіжних карток).

Варто додати, обмеження на зняття готівки можуть змінитися. Тож перед поїздкою в іншу країну краще уточнити інформацію про ліміти. Зокрема, можна сконтактувати зі своїм банком.