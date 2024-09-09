Новые правила финансового мониторинга в Украине

Национальный банк Украины опроверг информацию о введении новых правил финансового мониторинга в Украине. Речь идет о том, что НБУ якобы намеревался "установить лимиты, равные доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать".

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В центробанке отметили, что пока нет планов по установлению каких-либо дополнительных ограничений по счетам клиентов в банках. В то же время в Нацбанке подметили, что банки и в дальнейшем обязаны проводить надлежащую проверку своих клиентов, в соответствии с требованиями украинского законодательства по финансовому мониторингу и требований центробанка. Аналогично должны действовать платежные и финансовые учреждения.

Напомним, что Национальный банк Украины ужесточил ряд валютных ограничений для украинцев, которые находятся за рубежом. Это нужно для того, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала из страны.