Какие доллары считают "старыми"

В Украине к "старым" долларам относят купюры, которые были выпущены в 1996 году. Эти банкноты выделяют в отдельную категорию из-за того, что после выше упомянутого года США начали добавлять все новые и новые элементы защиты. Еще один фактор – это обновленный дизайн банкнот американской валюты.

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В связи с этим банкам и обменникам может быть сложно отличить настоящие доллары от фальшивых. Однако Национальный банк Украины заявил, что все купюры иностранной валюты являются действительными. Речь идет о банкнотах, которые были выпущены с 1914 года.

Действительность долларов абсолютно не зависит от номинала банкноты и года выпуска. Поэтому все купюры, которые в надлежащем состоянии, должны принимать для проведения операций по обмену. Банкноты должны не быть сильно изношены или повреждены, а также настоящими. Напомним, что проверить доллары на подлинность может каждый в домашних условиях. О главных правилах можно прочитать здесь.