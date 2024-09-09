Нові правила фінансового моніторингу в Україні

Національний банк України спростував інформацію про запровадження нових правил фінансового моніторингу в Україні. Йдеться про те, що НБУ нібито мав намір "встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".

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У центробанку наголосили, що наразі немає планів щодо встановлення будь-яких додаткових обмежень за рахунками клієнтів у банках. Водночас у Нацбанку підмітили, що банки й надалі зобов'язані проводити належну перевірку своїх клієнтів, згідно з вимогами українського законодавства щодо фінансового моніторингу та вимог центробанку. Аналогічно мають діяти платіжні та фінансові установи.

Нагадаємо, що Національний банк України посилив низку валютних обмежень для українців, які перебувають за кордоном. Це потрібно для того, аби запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни.