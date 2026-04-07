Доллар и евро дешевеют: какой официальный курс валют на 8 апреля

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 8 апреля. И доллар, и евро продолжат дешеветь в середине недели.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара во вторник, 7 апреля, составляет 43,58 гривны. То есть стоимость американской валюты против 6 апреля уменьшилась на 7 копеек. Тогда как официальный курс евро торгуется по 50,32 гривны, то есть европейская валюта, наоборот, подорожала на 1 копейку, сообщает Нацбанк.

А вот 8 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,49 гривны (-9 копеек);

евро – 50,27 гривны (-5 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, что на утро 7 апреля доллар на наличном рынке торговался по такой цене:

в банках покупка в среднем проходила по 43,30 гривны , а продажа – по 44,80 гривны, по данным "Минфина";

, а продажа – по по данным "Минфина"; на черном рынке покупка стоила в среднем 43,55 гривны , а продажа – 43,65 гривны ;

, а продажа – ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка осуществлялась в среднем по 42,88 гривны, а продажа – по 43,71 гривне.

Какой курс евро на наличном рынке?

Тогда как курс евро утром 7 апреля в Украине был следующим:

в банках покупка проходила в среднем по 50,02 гривны , а продажа – по 50,68 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке покупка происходила в среднем по 50,40 гривны , тогда как продажа – по 50,60 гривны ;

по , тогда как продажа – по ; в обменниках покупали валюту в среднем по 50,16 гривны, а продавали – по 50,78 гривны.

