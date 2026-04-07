Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара у вівторок, 7 квітня, становить 43,58 гривні. Тобто вартість американської валюти проти 6 квітня зменшилася на 7 копійок. Тоді як офіційний курс євро торгується по 50,32 гривні, тобто європейська валюта, навпаки, здорожчала на 1 копійку, повідомляє Нацбанк.
А от 8 квітня курс валют буде таким:
- долар – 43,49 гривні (-9 копійок);
- євро – 50,27 гривні (-5 копійок).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, що на ранок 7 квітня долар на готівковому ринку торгувався за такою ціною:
- у банках купівля в середньому проходила по 43,30 гривні, а продаж – по 44,80 гривні, за даними "Мінфіну";
- на чорному ринку купівля коштувала в середньому 43,55 гривні, а продаж – 43,65 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля здійснювалася в середньому по 42,88 гривні, а продаж – по 43,71 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
Тоді як курс євро ранком 7 квітня в Україні був таким:
- у банках купівля проходила в середньому по 50,02 гривні, а продаж – по 50,68 гривні;
- на чорному ринку купівля відбувалася в середньому по 50,40 гривні, тоді як продаж – по 50,60 гривні;
- в обмінниках купували валюту в середньому по 50,16 гривні, а продавали – по 50,78 гривні.
Який курс валют буде перед Великоднем?
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу зазначив, що напередодні Великодня курс долара та євро залишатиметься поблизу звичних рівнів – орієнтовно 44 і 51 гривні відповідно.
За його словами, на валютний ринок впливають одразу кілька чинників. Зокрема, український ринок і далі чутливо реагує на події на Близькому Сході, адже вони впливають на ціни на пальне. Крім того, перед Великоднем традиційно зростає продаж валюти населенням, оскільки люди обмінюють заощадження для святкових витрат.
Через таку сезонну тенденцію пропозиція валюти може тимчасово перевищити попит. У цей період обмінники здатні скористатися ситуацією та знижувати курс купівлі.
Втім, експерт наголошує: про ажіотаж на ринку не йдеться. Такі коливання є ситуативними і не свідчать про зміну загального тренду. Національний банк і надалі утримуватиме контроль над валютною ситуацією.