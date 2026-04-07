Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара у вівторок, 7 квітня, становить 43,58 гривні. Тобто вартість американської валюти проти 6 квітня зменшилася на 7 копійок. Тоді як офіційний курс євро торгується по 50,32 гривні, тобто європейська валюта, навпаки, здорожчала на 1 копійку, повідомляє Нацбанк.

А от 8 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,49 гривні (-9 копійок);

євро – 50,27 гривні (-5 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, що на ранок 7 квітня долар на готівковому ринку торгувався за такою ціною:

у банках купівля в середньому проходила по 43,30 гривні , а продаж – по 44,80 гривні, за даними "Мінфіну";

, а продаж – по за даними "Мінфіну"; на чорному ринку купівля коштувала в середньому 43,55 гривні , а продаж – 43,65 гривні ;

, а продаж – ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля здійснювалася в середньому по 42,88 гривні, а продаж – по 43,71 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

Тоді як курс євро ранком 7 квітня в Україні був таким:

у банках купівля проходила в середньому по 50,02 гривні , а продаж – по 50,68 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку купівля відбувалася в середньому по 50,40 гривні , тоді як продаж – по 50,60 гривні ;

по , тоді як продаж – по ; в обмінниках купували валюту в середньому по 50,16 гривні, а продавали – по 50,78 гривні.

