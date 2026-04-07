Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара во вторник, 7 апреля, составляет 43,58 гривны. То есть стоимость американской валюты против 6 апреля уменьшилась на 7 копеек. Тогда как официальный курс евро торгуется по 50,32 гривны, то есть европейская валюта, наоборот, подорожала на 1 копейку, сообщает Нацбанк.
Смотрите также Злотый падает: как изменился курс перед Пасхой в Польше
А вот 8 апреля курс валют будет таким:
- доллар – 43,49 гривны (-9 копеек);
- евро – 50,27 гривны (-5 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, что на утро 7 апреля доллар на наличном рынке торговался по такой цене:
- в банках покупка в среднем проходила по 43,30 гривны, а продажа – по 44,80 гривны, по данным "Минфина";
- на черном рынке покупка стоила в среднем 43,55 гривны, а продажа – 43,65 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка осуществлялась в среднем по 42,88 гривны, а продажа – по 43,71 гривне.
Какой курс евро на наличном рынке?
Тогда как курс евро утром 7 апреля в Украине был следующим:
- в банках покупка проходила в среднем по 50,02 гривны, а продажа – по 50,68 гривны;
- на черном рынке покупка происходила в среднем по 50,40 гривны, тогда как продажа – по 50,60 гривны;
- в обменниках покупали валюту в среднем по 50,16 гривны, а продавали – по 50,78 гривны.
Какой курс валют будет перед Пасхой?
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил, что накануне Пасхи курс доллара и евро будет оставаться вблизи привычных уровней – ориентировочно 44 и 51 гривны соответственно.
По его словам, на валютный рынок влияют сразу несколько факторов. В частности, украинский рынок и дальше чувствительно реагирует на события на Ближнем Востоке, ведь они влияют на цены на топливо. Кроме того, перед Пасхой традиционно растет продажа валюты населением, поскольку люди обменивают сбережения для праздничных расходов.
Из-за такой сезонной тенденции предложение валюты может временно превысить спрос. В этот период обменники способны воспользоваться ситуацией и снижать курс покупки.
Впрочем, эксперт отмечает: об ажиотаже на рынке речь не идет. Такие колебания являются ситуативными и не свидетельствуют об изменении общего тренда. Национальный банк и в дальнейшем будет удерживать контроль над валютной ситуацией.