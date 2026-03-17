Это продолжается уже третий день подряд: каким будет официальный курс доллара 18 марта

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 18 марта. После нового исторического максимума в конце прошлой недели доллар уже третий день подряд сбрасывает по несколько копеек.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 17 марта торгуется по 44,08 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек против 16 марта. Официальный курс евро составляет 50,57 гривны, следовательно его цена упала на 9 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 18 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,94 гривны (-14 копеек);

евро – 50,63 гривны (+6 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 17 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,80 гривны , а продажа – по 44,35 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,33 гривны , а продажа – по 44,40 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,78 гривны, а продажа – по 44,55 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 17 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,35 гривны , а продажа – по 51,09 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,03 гривны , а продажа – по 51,20 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,76 гривны, а продажа – по 51,42 гривны.

Что сейчас определяет курс валют?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что ситуация будет зависеть от геополитики, а в первую очередь — от конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на экономику и цены на энергоносители.

При таком сценарии доллар и в дальнейшем может оставаться "тихой гаванью" для инвесторов. Американская валюта уже укрепилась почти на 3% по отношению к евро, и эта тенденция, вероятно, сохранится.

По прогнозу банкира, для украинцев на наличном рынке курс доллара будет колебаться в пределах 43,5 – 44,5 гривны в течение текущей недели с 16 по 22 марта.