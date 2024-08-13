Один из топовых брокеров в России объявил о приостановке важных операций с юанями

Российская компания "БКС Мир Инвестиций" сообщила об остановке вывода юаней со счетов клиентов. Это важное изменение, поскольку это один из крупнейших брокеров в России.

Один из крупнейших брокеров России остановил вывод юаней со счетов

Сообщают, что вывести китайские юани с брокерских счетов больше не могут все клиенты. В частности, речь идет о счетах дочернего БКС Банка, информируют российские СМИ.

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Далее – больше! 13 августа сообщили, что отныне останавливается еще и пополнение валютных счетов в юанях. Эти решения приняли в связи с проведением расчетов между участниками биржевых торгов в китайских юанях. Кроме того, добавляют об увеличении времени на ввод или вывод валюты и расчеты сделок. Сейчас клиентам компании предложили продать юани с брокерских счетов и конвертировать их в российские рубли.

Это свидетельствует, что Московской фондовой бирже становится все сложнее проводить торговые операции с юанем. Для понимания, китайская валюта – это де-факто последняя иностранная валюта, которая доступна на российском биржевом рынке после санкций США.

Напомним, что уже не впервые появляются новости о трудностях, с которыми сталкиваются россияне при попытках провести расчеты в юанях. Для примера, в середине июля китайские банки ограничили конвертацию рублей в юани. Этот шаг связан с санкциями США. Еще раньше 5 топовых китайских банков отказались принимать платежи россиян в юанях.