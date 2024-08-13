Один із найбільших брокерів Росії зупинив виведення юанів з рахунків

Повідомляють, що вивести китайські юані з брокерських рахунків більше не можуть всі клієнти. Зокрема, йдеться про рахунки дочірнього БКС Банку, інформують російські ЗМІ.

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Далі – більше! 13 серпня повідомили, що відтепер зупиняється ще й поповнення валютних рахунків у юанях. Ці рішення ухвалили у зв'язку з проведенням розрахунків між учасниками біржових торгів у китайських юанях. Крім того, додають про збільшення часу на введення або виведення валюти та розрахунки угод. Наразі клієнтам компанії запропонували продати юані з брокерських рахунків та конвертувати їх у російські рублі.

Важливо! Це свідчить, що Московській фондовій біржі стає все складніше проводити торгові операції з юанем. Для розуміння, китайська валюта – це де-факто остання іноземна валюта, яка доступна на російському біржовому ринку після санкцій США.

Нагадаємо, що не уже не вперше з'являються новини про труднощі, з якими стикаються росіяни під час спроб провести розрахунки в юанях. Для прикладу, у середині липня китайські банки обмежили конвертацію рублів у юані. Цей крок пов'язаний з санкціями США. Ще раніше 5 топових китайських банків відмовилися приймати платежі росіян у юанях.