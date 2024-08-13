Что влияет на доллар США

Доллар США сейчас находится в подвешенном состоянии. К этому привело то, что инвесторы ожидают, как новые данные об экономике США повлияют на вероятность снижения процентных ставок в стране. В частности, речь идет о новых данных об Индексе цен производителей, которые выйдут позже и станут своеобразной "закуской" к основному отчету по инфляции в среду и могут повлиять на рынки, поскольку они влияют на базовый показатель личного потребления, которому отдает предпочтение Федеральная резервная система США.

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В то же время на рынок больше влияет отчет о потребительских ценах и розничных продажах за июль, который может существенно повлиять на то, смягчит ли центральный банк США свою монетарную политику, снизив ставку на 25 или 50 пунктов в сентябре, согласно данным Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.