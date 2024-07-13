Согласно российским СМИ, шанхайская "дочка" российского банка ВТБ и другие мелкие китайские кредиторы, которые расположены в приграничной зоне, ограничили конвертацию рублей в юани. Об этом стало известно в пятницу, 12 июля.

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Китайские банки ограничили продажи юаня России

Именно через эти банки Россия и Китай планировали проводить платежи без волокиты. В общем важным этапом стало то, что "ВТБ Шанхай" попал под американские санкции. Поэтому возможности кредитора конвертировать рубли в юани существенно уменьшились.

В то же время через небольшие приграничные банки проходит значительно меньше экспортных потоков, чем импортных, что создает очередь на получение юаней в Китае.

Также добавляют, что региональные банки готовы предоставлять услуги, которые нужны для торговли с Россией, ведь им не страшны санкции США. Мол, они не работают с американским долларом, однако рубли им тоже не нужны.

В результате эти банки конвертируют рубли в юани не более, чем поступает к ним на счета российских клиентов-экспортеров для перевода в Россию. Кроме того, сообщают, что решение проблем стоит дорого, цены импортируемых товаров только растут.