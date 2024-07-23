Государственный Bank of China прекратил сотрудничество с Московской фондовой биржей, которая с середины июня 2024 года входит в санкционный список США. Об этом сообщают российские СМИ.

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Китайский банк прекратил сотрудничество с Московской фондовой биржей

В частности, "дочка" китайского кредитора – АО "Бэнк оф Чайна" – отвечала за выполнение функций клирингового банка по юаню. То есть это учреждение обеспечивало проведение всех операций в китайской валюте на бирже. С 15 июля китайский банк отказался от этой роли. Напомним, что в середине июля пограничные китайские банки ограничили конвертацию рублей в юани. Главная причина – санкции США.

Что такое клиринг Это получение, сверка и текущее обновление информации, подготовка бухгалтерских и учетных документов, необходимых для выполнения сделок по ценным бумагам, определение взаимных обязательств, что предусматривает взаимозачет, обеспечение и гарантирование расчетов по сделкам с ценными бумагами.

На сегодня клиринг операций с юанем осуществляет "дочка" государственного банка Китая – ICBC Bank. Однако кредитор также может прекратить выполнять эти операции, поскольку лицензия Минфина США, которая позволяет проводить операции с подсанкционной биржей, действует только до середины августа. После завершения срока лицензии китайские банки могут попасть под санкции США, и биржевая торговля юанем в России может остановиться.