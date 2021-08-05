За последние 9 месяцев он потерял больше, чем самый известный китайский бизнесмен в мире и основатель таких корпорация, как Alibaba Group Holding и Ant Group Co. Джек Ма. Ситуация с главой Tencent прекрасно иллюстрирует насколько жестко Пекин готов действовать против частного сектора.

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Ма Хуатен потерял 14 миллиардов долларов

Основатель и глава совета директоров китайской телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатен в течение долгого периода имел репутацию бизнесмена, лояльного к действующей власти Китая. Однако, похоже это не защитило его компанию от ограничений со стороны регуляторов:

штрафов (в том числе и антимонопольных)

потери эксклюзивных прав на стриминг музыки.

Во вторник, 3 августа, акции Tencent установили антирекорд десятилетия. После того как государственная газета The Economic Information Daily опубликовала материал об игорной зависимости среди подростков, подчеркнув, что платформы должны демонстрировать большую социальную ответственность, а не думать только о прибыли. Это спровоцировало слухи о том, что Tencent может стать новой целью репрессий Пекина, поскольку компания работает в этой сфере. На фоне этого гигант подешевел почти на 60 миллиардов долларов. За год акции компании упали в цене на 17%. По данным Yahoo! Finance , сейчас ее активы стоят 439 долларов каждый. Рыночная капитализация составляет 4,2 триллиона долларов.

Что известно о Tencent Это телекоммуникационная компания и крупнейший интернет-провайдер Китая, которая была создана в 1998 году. Визитными карточками Tencent стали сети обмена быстрыми сообщениями под названием QQ и системы для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat. В 2004 году компания стала публичной. Для своего IPO Tencent выбрала Гонконгскую фондовую биржу. Китайский гигант является владельцем компании "Riot Games".

Согласно данным Bloomberg , капитал Ма Хуатена уменьшился почти на 14 миллиардов долларов с момента отмены IPO Ant в ноябре 2020 года , упав до 46,9 миллиарда долларов. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 43,8 миллиарда долларов. Основатель Tencent занимает третье место в рейтинге самых богатых людей Китая.

Что будет дальше

Перспективы компании Tencent и в целом по отрасли игр зависят от дальнейших шагов регуляторов. В прошлом месяце Пекин шокировал инвесторов, введя ограничения в отношении компаний, предоставляющих услуги репетиторов. В результате многие фирмы были вынуждены объявить себя некоммерческими. После атаки на Джека Ма влияние китайских регуляторов распространился на все сферы. В общем Пекин вместо неограниченного роста делает ставку на другие приоритеты:

безопасность данных,

финансовая стабильность,

решение проблемы неравенства.

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