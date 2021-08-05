Основатель и генеральный директор хедж-фонда Pantera Capital, который специализируется на криптовалютах, Дэн Морхед заявил, что лидерство Китая в этой области может побудить США к более активным действиям уже в ближайшем будущем

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Противостояние США и Китая в криптопространстве

Морхед подчеркнул, что США проиграли Китая гонку за создание платежной системы на основе блокчейна. По его словам Поднебесная, как минимум, на шесть лет опережает Штаты. Глава Pantera Capital добавил, что в 2019 году, когда Пекин сообщил о своем блокчейне, бывший глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами Кристофер Джанкарло предупредил, что эти страны еще будут конкурировать за платежную систему будущего.

Я думаю, что через год – два все поймут, что блокчейн – это класс активов, и у них будет команда по блокчейну и его распределению,

– заявил Морхед

Согласно данным Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), на апрель 2021 гола на Китай приходилось 46% от общего объема майнинга биткоина. Однако, эта информация была опубликована перед тем, как власть изменила свою политику в отношении криптовалют, что привело к тому, что китайские майнеры начали переезжать в другие страны. Их новой Меккой стал Казахстан.

Эксперты CCAF добавили, что с сентября 2019 года до апреля 2021 года доля майнинга биткоина в США выросла с 4,1% до 16,8% , в Казахстане этот показатель взлетел сразу в 6 раз.

Стоит добавить, что до того, как Китай начал реализовывать программу против биткоина , Пекин уже делал акцент на интеграции технологии блокчейна в свою финансовую систему. В 2020 году страна сообщила о первых блокчейн-сетях, за создание и обслуживание которых будет ответственный центр. Этот проект охватывает 100 городов , который будут поддерживать как государственные, так и частные предприятия . Поднебесная также работает над собственным криптобрендом, который она сможет контролировать. Кроме того, в этом году весь мир был свидетелем запуска цифрового юаня, который сейчас существует на уровне с обычными банкнотами и монетами.