Одна ошибка будет стоить пенсии: чем грозит игнорирование цифровой трудовой

У пенсионеров все чаще возникает вопрос, нужно ли им оцифровывать трудовую книжку, если пенсия уже назначена. Сомнения касаются как тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию, так и людей, давно завершивших трудовую деятельность.

Может ли трудовая книжка повлиять на пенсию?

Опасения потерять пенсионные выплаты из-за неоцифрованной трудовой книжки являются распространенными, однако в большинстве случаев являются безосновательными. Не все пенсионеры обязаны переводить бумажные документы в электронный формат, чтобы сохранить уже назначенную пенсию, уточнили в Пенсионном фонде.

В частности, работающим пенсионерам дополнительные действия не нужны: все сведения о стаже были учтены еще на момент назначения пенсии. Аналогично, лица, которые завершили трудовую деятельность и не планируют перерасчет выплат, могут не оцифровывать трудовую книжку, если данные о стаже уже отражены корректно.

Справка: Каждый пенсионер имеет возможность самостоятельно проверить, полностью ли внесены записи в электронную систему. Это можно сделать в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионный фонд Украины.

Если в трудовой книжке есть ошибки, то как действовать?

Неточности, отсутствуют записи или сомнительные периоды стажа не редкость, особенно в документах с длительной историей, отмечали в ПФУ. В таких случаях пенсионерам советуют обращаться в территориальные подразделения ведомства. Там специалисты квалифицированно помогут:

уточнить или подтвердить страховой стаж;

исправить ошибки в документах;

объяснить порядок подачи трудовой книжки для оцифровки.

Это позволяет избежать проблем с начислением выплат в будущем и свести риск финансовых потерь к минимуму. Однако все изменения в трудовой книжке должны основываться на официальных документах, перечень которых указывается на внутренней стороне обложки.

Такие записи обязательно заверяются подписью ответственного лица и печатью предприятия или кадровой службы.

Оцифровка трудовых книжек: что нужно помнить