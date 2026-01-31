Чи може трудова книжка вплинути на пенсію?

Побоювання втратити пенсійні виплати через неоцифровану трудову книжку є поширеними, однак у більшості випадків є безпідставними. Не всі пенсіонери зобов’язані переводити паперові документи в електронний формат, аби зберегти вже призначену пенсію, уточнили у Пенсійному фонді.

Зокрема, працюючим пенсіонерам додаткові дії не потрібні: усі відомості про стаж були враховані ще на момент призначення пенсії. Аналогічно, особи, які завершили трудову діяльність та не планують перерахунок виплат, можуть не оцифровувати трудову книжку, якщо дані про стаж уже відображені коректно.

Довідкво: Кожен пенсіонер має можливість самостійно перевірити, чи повністю внесені записи до електронної системи. Це можна зробити в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійний фонд України.

Якщо в трудовій книжці є помилки, то як діяти?

Неточності, відсутні записи або сумнівні періоди стажу не рідкість, особливо у документах із тривалою історією, зазначали у ПФУ. У таких випадках пенсіонерам радять звертатися до територіальних підрозділів відомства. Там фахівці кваліфіковано допоможуть:

уточнити або підтвердити страховий стаж;

виправити помилки в документах;

пояснити порядок подання трудової книжки для оцифрування.

Це дозволяє уникнути проблем із нарахуванням виплат у майбутньому та звести ризик фінансових втрат до мінімуму. Однак усі зміни в трудовій книжці мають ґрунтуватися на офіційних документах, перелік яких зазначається на внутрішньому боці обкладинки.

Такі записи обов’язково засвідчуються підписом відповідальної особи та печаткою підприємства або кадрової служби.

Оцифрування трудових книжок: що потрібно пам’ятати