Может ли трудовая книжка повлиять на пенсию?
Опасения потерять пенсионные выплаты из-за неоцифрованной трудовой книжки являются распространенными, однако в большинстве случаев являются безосновательными. Не все пенсионеры обязаны переводить бумажные документы в электронный формат, чтобы сохранить уже назначенную пенсию, уточнили в Пенсионном фонде.
В частности, работающим пенсионерам дополнительные действия не нужны: все сведения о стаже были учтены еще на момент назначения пенсии. Аналогично, лица, которые завершили трудовую деятельность и не планируют перерасчет выплат, могут не оцифровывать трудовую книжку, если данные о стаже уже отражены корректно.
Справка: Каждый пенсионер имеет возможность самостоятельно проверить, полностью ли внесены записи в электронную систему. Это можно сделать в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионный фонд Украины.
Если в трудовой книжке есть ошибки, то как действовать?
Неточности, отсутствуют записи или сомнительные периоды стажа не редкость, особенно в документах с длительной историей, отмечали в ПФУ. В таких случаях пенсионерам советуют обращаться в территориальные подразделения ведомства. Там специалисты квалифицированно помогут:
- уточнить или подтвердить страховой стаж;
- исправить ошибки в документах;
- объяснить порядок подачи трудовой книжки для оцифровки.
Это позволяет избежать проблем с начислением выплат в будущем и свести риск финансовых потерь к минимуму. Однако все изменения в трудовой книжке должны основываться на официальных документах, перечень которых указывается на внутренней стороне обложки.
Такие записи обязательно заверяются подписью ответственного лица и печатью предприятия или кадровой службы.
Оцифровка трудовых книжек: что нужно помнить
В Украине переход трудовых книжек в электронный формат продолжается, и завершить его необходимо до 10 июня 2026 года. Это критически важно для сохранения полного страхового стажа, особенно за периоды работы до 2004 года, когда информация не всегда попадала в электронные реестры.
Процедура оцифровки доступна как для работников, так и для работодателей и осуществляется через вебпортал Пенсионного фонда. Электронный формат позволяет централизованно хранить данные, автоматически подтверждать стаж и упрощает дальнейшее назначение или перерасчет пенсий.