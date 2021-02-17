Новый успех Илона Маска: оценка SpaceX выросла до 74 миллиардов долларов
Американская частная аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX привлекла 850 миллионов долларов инвестиций. Благодаря этому ее оценка выросла до 74 миллиардов долларов.
Источник:CNBC
В августе 2020 SpaceX оценивалась в 46 миллиардов долларов. Тогда компания привлекла 2 миллиарда долларов.
К теме Опять самый богатый: Безос подвинул Маска с первой позиции в рейтинге
Маск удалось продать акции по цене 419,99 доллара за единицу. Это лишь на цент ниже от цены в 420 долларов, о которой писал владелец компании в 2018 году.
По информации источников издания, только за 3 дня компания получила "большой спрос" на сумму около 6 миллиардов долларов.
Куда пойдут деньги
Приток денег связан прежде всего с тем, что SpaceX одновременно разрабатывает 2 капиталоемких проекты – Starlink и Starship.
- Starlink – это новый проект, который имеет цель создать всемирную интернет-сеть. Она будет раздаваться из тысячи спутников, предназначенных для предоставления высокоскоростного интернета потребителям в любой точке земного шара.
- Starship – это система космического запуска, предназначенная для многократного использования и относится к сверхтяжёлым ракетам-носителям. Ее разрабатывают для транспортировки людей на Марс и возвращение их на Землю.
Интересно Брат Илона Маска продал акции Tesla почти на 26 миллионов долларов
Поделиться новостью