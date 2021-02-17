Американская частная аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX привлекла 850 миллионов долларов инвестиций. Благодаря этому ее оценка выросла до 74 миллиардов долларов.

В августе 2020 SpaceX оценивалась в 46 миллиардов долларов. Тогда компания привлекла 2 миллиарда долларов.

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Маск удалось продать акции по цене 419,99 доллара за единицу. Это лишь на цент ниже от цены в 420 долларов, о которой писал владелец компании в 2018 году.

По информации источников издания, только за 3 дня компания получила "большой спрос" на сумму около 6 миллиардов долларов.

Куда пойдут деньги

Приток денег связан прежде всего с тем, что SpaceX одновременно разрабатывает 2 капиталоемких проекты – Starlink и Starship.

Starlink – это новый проект, который имеет цель создать всемирную интернет-сеть. Она будет раздаваться из тысячи спутников, предназначенных для предоставления высокоскоростного интернета потребителям в любой точке земного шара.

Starship – это система космического запуска, предназначенная для многократного использования и относится к сверхтяжёлым ракетам-носителям. Ее разрабатывают для транспортировки людей на Марс и возвращение их на Землю.

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