Продажи невзаимозаменяемых токенов (далее NFT) резко рухнули в течение июля – сентября 2022 года. Речь идет о цифре на уровне 60%.

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Масштабный обвал на рынке NFT

Одной из главных причин такой динамики в секторе NFT называют то, что криптоинвесторы затаились в ожидании "криптозимы". В то время как спрос на очень спекулятивные цифровые активы демонстрируют незначительные признаки возвращения позитивной динамики.

К теме! После полномасштабного нападения России на Украину в виртуальном мире был создан еще один фронт, одним из главных элементов которого является именно NFT. В мире и Украине продавали разнообразные цифровые предметы для поддержки нашей страны.

Популярность NFT разразилась в 2021 году, когда богатые криптовалютные спекулянты поспешили заработать на взлете цен, однако объемы продаж в течение последних месяцев существенно упали. Известно о таких цифрах:

В третьем квартале 2022 года на рынке NFT продажи оценили в 3,4 миллиарда долларов;

Для сравнения во втором квартале (апрель – июль) этот показатель был равен 8,4 миллиарда долларов;

– июль) этот показатель был равен Максимум для рынка NFT зафиксировали за первые три месяца 2022 года, когда продажи составили 12,5 миллиарда долларов.

Тогда ключевым катализатором для роста в секторе Зарождавшийся NFT был взлет цен на криптовалюту и масштабного аппетита на риск среди инвесторов в 2021 году.

В этом году ситуация на рынке стремительно изменилась, поскольку повышение ставок центральными банками побуждает инвесторов отказаться от рискованных активов. Именно в эту категорию входят криптоактивы.

Для примера, на сегодняшний день биткойн, являющийся флагманом рынка криптовалют, торгуется около 19 552 долларов за монету.

за монету. Это ниже пика в ноябре на уровне почти 69 тысяч долларов, согласно данным CoinDesk.

Продажи на крупнейшем рынке NFT – OpenSea – в сентябре снова упали. Эта динамика длится пятый месяц подряд. В то время как недельное количество покупателей NFT уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковым уровнем, зафиксированным в конце января.