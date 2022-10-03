Продажі невзаємозамінних токенів (далі NFT) різко обвалилися протягом липня – вересня 2022 року. Йдеться про цифру на рівні 60%.

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Масштабний обвал на ринку NFT

Однією з головних причин такої динаміки у секторі NFT називають те, що криптоінвестори затаїлися в очікуванні "криптозими". Тоді як попит на дуже спекулятивні цифрові активи демонструють незначні ознаки до повернення зростання.

Популярність NFT вибухнула у 2021 році, коли багаті криптовалютні спекулянти поспішили заробити на злеті цін, проте обсяги продажів протягом останніх місяців суттєво впали. Відомо про такі цифри:

  • У третьому кварталі 2022 року на ринку NFT продажі оцінили у 3,4 мільярда доларів;
  • Для порівняння у другому кварталі (квітень – липень) цей показник дорівнював 8,4 мільярда доларів;
  • Максимум для ринку NFT зафіксували за перші три місяці 2022 року, коли продажі склали 12,5 мільярда доларів.

Тоді ключовим каталізатором для зростання у секторі NFT, що зароджувався, був злет цін на криптовалюту та масштабного апетиту на ризик серед інвесторів у 2021 році.

Цьогоріч ситуація на ринку стрімко змінилася, оскільки підвищення ставок центральними банками спонукає інвесторів відмовитися від ризикованих активів. Саме до цієї категорії входять криптоактиви.

  • Для прикладу, на сьогодні біткойн, який є флагманом ринку криптовалют, торгується близько 19 552 доларів за монету.
  • Це нижче піку в листопаді на рівні майже 69 тисяч доларів, згідно з даними CoinDesk.

Продажі на найбільшому ринку NFT OpenSea у вересні знову впали. Ця динаміка триває п’ятий місяць поспіль. Тоді як тижнева кількість покупців NFT зменшилася більш ніж вдвічі порівняно з піковим рівнем, який зафіксували наприкінці січня.