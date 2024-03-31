Роберт Кийосаки предположил, что биткоин обвалится до нуля

Роберт Кийосаки, который является автором бестселлера "Богатый папа, бедный папа" и предпринимателем высказался о биткоине. На его взгляд, эта криптовалюта может быть мошеннической схемой и обвалиться.

Роберт Кийосаки допустил обрушение биткойна

На взгляд писателя биткойн является мошенничеством или схемой Понци не более, чем доллар США, евро, иена или другая "фейковая" или фиатная валюта.

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Весь доллар США - это американский долг. [Меня беспокоят] наши политические, банковские и финансовые лидеры. Они либо некомпетентны, либо коррумпированы, либо и то, и другое. Наши лидеры понятия не имеют, как контролировать растущий госдолг и рынок облигаций США, а также чрезмерно раздутый фондовый рынок,

– написал он.

Он отметил, что США разорились, печатая 1 триллион долларов каждый квартал только для оплаты счетов.

Их должны отправить в отставку, уволить, подвергнуть импичменту или посадить в тюрьму. Им должны вернуть деньги за обучение в колледже. Очевидно, что в школе они ничего не узнали о деньгах, этике, честности или морали. Они ограбили американский народ и людей по всему миру,

– сказал Кийосаки.

Кийосаки посоветовал не коллекционировать "фейковые фиатные доллары", а покупать золото, серебро или биткоин

Ничего не изменилось. [...] Как я отметил 27 лет назад в своей книге "Богатый папа, бедный папа", те, кто накапливает фейковые деньги, - неудачники. Пожалуйста, не будьте неудачниками. Накапливайте настоящие золотые и серебряные монеты, а также реальный биткойн,

– сказал он.

Предприниматель считает, что стоимость биткойна может опуститься до нуля, как в случае других фиатных денег. Это может негативно повлиять на такие валюты:

доллару США;

австралийскому доллару;

английскому фунту стерлингов;

японской иене.

Несколько дней назад Кийосаки рассказал, что хочет купить еще 10 биткойнов до апреля. По его мнению, эта криптовалюта вырастет до 100 000 долларов за монету до сентября этого года.