Роберт Кійосакі допустив обвалення біткойна

На погляд письменника біткойн є шахрайством або схемою Понці не більше, ніж долар США, євро, єна або інша "фейкова" чи фіатна валюта.

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Весь долар США — це американський борг. [Мене турбують] наші політичні, банківські та фінансові лідери. Вони або некомпетентні, або корумповані, або і те, і інше. Наші лідери поняття не мають, як контролювати зростаючий держборг і ринок облігацій США, а також надмірно роздутий фондовий ринок,

– написав він.

Він зазначив, що США розорилися, друкуючи 1 трильйон доларів кожен квартал тільки для оплати рахунків.

Їх мають відправити у відставку, звільнити, піддати імпічменту або посадити у в’язницю. Їм мають повернути гроші за навчання в коледжі. Очевидно, що в школі вони нічого не дізналися про гроші, етику, чесність або мораль. Вони пограбували американський народ і людей по всьому світу,

– сказав Кійосакі.

Кійосакі порадив не колекціонувати "фейкові фіатні долари", а купувати золото, срібло або біткойн

Нічого не змінилося. […] Як я зазначив 27 років тому у своїй книзі "Багатий тато, бідний тато", ті, хто накопичує фейкові гроші, — невдахи. Будь ласка, не будьте невдахами. Накопичуйте справжні золоті та срібні монети, а також реальний біткойн,

– сказав він.

Підприємець вважає, що вартість біткойна може опуститися до нуля, як у випадку інших фіатних грошей. Це може негативно вплинути на такі валюти:

долару США;

австралійському долару;

англійському фунту стерлінгів;

японській єні.

Нагадаємо! Декілька днів тому Кійосакі розповів, що хоче купити ще 10 біткойнів до квітня. На його думку, ця криптовалюта зросте до 100 000 доларів за монету до вересня цього року.