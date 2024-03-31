Роберт Кійосакі допустив обвалення біткойна
На погляд письменника біткойн є шахрайством або схемою Понці не більше, ніж долар США, євро, єна або інша "фейкова" чи фіатна валюта.
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Весь долар США — це американський борг. [Мене турбують] наші політичні, банківські та фінансові лідери. Вони або некомпетентні, або корумповані, або і те, і інше. Наші лідери поняття не мають, як контролювати зростаючий держборг і ринок облігацій США, а також надмірно роздутий фондовий ринок,
– написав він.
Він зазначив, що США розорилися, друкуючи 1 трильйон доларів кожен квартал тільки для оплати рахунків.
Їх мають відправити у відставку, звільнити, піддати імпічменту або посадити у в’язницю. Їм мають повернути гроші за навчання в коледжі. Очевидно, що в школі вони нічого не дізналися про гроші, етику, чесність або мораль. Вони пограбували американський народ і людей по всьому світу,
– сказав Кійосакі.
Кійосакі порадив не колекціонувати "фейкові фіатні долари", а купувати золото, срібло або біткойн
Нічого не змінилося. […] Як я зазначив 27 років тому у своїй книзі "Багатий тато, бідний тато", ті, хто накопичує фейкові гроші, — невдахи. Будь ласка, не будьте невдахами. Накопичуйте справжні золоті та срібні монети, а також реальний біткойн,
– сказав він.
Підприємець вважає, що вартість біткойна може опуститися до нуля, як у випадку інших фіатних грошей. Це може негативно вплинути на такі валюти:
- долару США;
- австралійському долару;
- англійському фунту стерлінгів;
- японській єні.