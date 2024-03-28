Бывшего предпринимателя обвиняли в мошенничестве с кражей 8 миллиардов долларов у клиентов криптобиржи FTX. Компания потерпела крах в 2022 году.

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Приговор суда для Сэма Бенкмана-Фрида

Окружной судья США Льюис Каплан присудил бизнесмену 25 лет за решеткой, отклонив его утверждение, что клиенты FTX якобы не потеряли деньги. Более того, служитель Фемиды обвинил Сэма Бенкмана-Фрида во лжи во время дачи судебных показаний.

В то же время бывший король криптомира настаивал, что биржа FTX все-таки имела возможность выплатить средства клиентам после "обвала". Судья Каплан подчеркнул, что Бенкман-Фрид не проявил раскаяния.

К теме! Американские прокуроры назвали крах криптобиржи FTX "одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США".

Что известно о деле, фигурантом которого стал Сэм Бенкман-Фрид: