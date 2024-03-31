Роберт Кийосаки допустил обрушение биткойна
На взгляд писателя биткойн является мошенничеством или схемой Понци не более, чем доллар США, евро, иена или другая "фейковая" или фиатная валюта.
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Весь доллар США - это американский долг. [Меня беспокоят] наши политические, банковские и финансовые лидеры. Они либо некомпетентны, либо коррумпированы, либо и то, и другое. Наши лидеры понятия не имеют, как контролировать растущий госдолг и рынок облигаций США, а также чрезмерно раздутый фондовый рынок,
– написал он.
Он отметил, что США разорились, печатая 1 триллион долларов каждый квартал только для оплаты счетов.
Их должны отправить в отставку, уволить, подвергнуть импичменту или посадить в тюрьму. Им должны вернуть деньги за обучение в колледже. Очевидно, что в школе они ничего не узнали о деньгах, этике, честности или морали. Они ограбили американский народ и людей по всему миру,
– сказал Кийосаки.
Кийосаки посоветовал не коллекционировать "фейковые фиатные доллары", а покупать золото, серебро или биткоин
Ничего не изменилось. [...] Как я отметил 27 лет назад в своей книге "Богатый папа, бедный папа", те, кто накапливает фейковые деньги, - неудачники. Пожалуйста, не будьте неудачниками. Накапливайте настоящие золотые и серебряные монеты, а также реальный биткойн,
– сказал он.
Предприниматель считает, что стоимость биткойна может опуститься до нуля, как в случае других фиатных денег. Это может негативно повлиять на такие валюты:
- доллару США;
- австралийскому доллару;
- английскому фунту стерлингов;
- японской иене.