Обмен российской валюты

Граждане Украины имеют возможность выполнять соответствующие финансовые операции через украинские банки. То есть, госрегулятор предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов финучреждений в российских или белорусских рублях.

Читайте также Доллар держится возле максимума за более чем 10 недель: какие факторы в центре внимания

Для выполнения операций нужны будут два условия:

Обмен валюты возможен, если банки-нерезиденты (за исключением банков РФ и Беларуси, находящихся под санкциями) решают односторонне провести конвертацию.

Обмен может произойти по инициативе клиента финансового учреждения единоразово для каждого вида валюты.

В контексте этого решения, Нацбанк также прокомментировал внедрение нового порядка ввоза гуманитарной помощи, что было утверждено постановлением правительства. Ведь этот вопрос требовал уточнения механизмов валютного контроля для обеспечения соблюдения резидентами установленных сроков расчетов за импортируемую продукцию.

Как обменять валюту

Главное условие для банков - обменивать средства только через те банки России и Беларуси, которые не подпадают под санкции. Каждый клиент может провести такой обмен только один раз после подачи в банк соответствующего заявления.

Важноэто нововведение касается только безналичных счетов. А вот с наличными будет сложнее, потому что ни бизнес, ни рядовые граждане не смогут внести эту наличность на счет для дальнейшего обмена.

Кроме того, пока неизвестно, какие из украинских банков смогут провести такой обмен, потому что многие из них закрыли свои счета в России и Беларуси.

Сколько рублей имеют украинцы

В конце декабря 2023 года Нацбанк рассказывал, сколько российских и белорусских рублей было на счетах украинцев.

По состоянию на 2021 год Нацбанк зафиксировал такие остатки на счетах:

Российские рубли: юридические лица имели эквивалент 2 440 миллионов гривен, а физические лица - 149 миллионов гривен.

Белорусские рубли: юридические лица имели эквивалент 3 миллиона гривен, физические лица - 5 гривен.

С началом полномасштабного вторжения остатки несколько снизились:

Российские рубли: юридические лица имели эквивалент 1 854 миллиона гривен, физические лица - 130 миллионов гривен.

Белорусские рубли: юридические лица имели эквивалент 1 миллион гривен, физические лица - 45 гривен.

До конца ноября 2023 года количество рублей на счетах физических лиц выросло, тогда как у юридических лиц наблюдалось снижение: