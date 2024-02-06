Главные изменения на рынке валют за 6 февраля

Во вторник, 6 февраля 2024 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 104,23, упав на 0,21%. При этом диапазон колебания составляет от 104,21 до 104,59, по данным Yahoo!Finance.

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Ключевые колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Во время торгов во вторник доллар приблизился к самому высокому уровню за почти последние три месяца. Кроме того, Индекс доллара США в понедельник достиг отметки в 104,60, что является пиковым уровнем с середины ноября.

Стоит учесть, что ряд сильных экономических данных США и последние заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла развеяли спекуляции относительно быстрого и резкого снижения ключевой процентной ставки. Таким образом, доллар получил поддержку. В то же время позиции евро ослабли на 0,1%, тогда как британский фунт вырос на 0,15%, но остается у минимума за 7 недель, информирует Reuters.