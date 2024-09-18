В какой валюте хранить деньги в 2024 году

Украинский экономист Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал об опциях, которые доступны для украинцев. По словам эксперта, если кто-то хочет сохранения в валюте, то нет принципиального значения между долларами и евро.

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Он добавил, если будет уменьшаться учетная ставка Федеральной резервной системой США, то аналогично будет действовать Европейский центральный банк (ЕЦБ). Пендзин заметил, что нужно просто понимать, что центробанки, вероятнее всего, будут поддерживать определенное соотношение в валютной паре доллар – евро.

Важно! Федеральный резерв проведет заседание в среду, 18 сентября, на котором будут обсуждать целесообразность снижения процентных ставок. Стоит подметить, что центробанк США может начать цикл смягчения монетарной политики впервые за 4 года.

Кроме того, Олег Пендзин подметил еще такие моменты о сбережениях в иностранных валютах:

Во-первых, он напомнил, что на сегодня банки предлагают очень низкие проценты по депозитам в валюте. Для понимания, этот показатель среди украинских банков колеблется от 0,1% до 3% годовых, информирует "Минфин";

Во-вторых, экономист заметил, что сегодня "уходя" в валюту, люди лишают себя возможности разместить эту валюту прибыльно. По его мнению, это то же самое, что держать деньги в чулке.

Олег Пендзин Экономист Есть смысл держать деньги в гривне и вкладывать в облигации внутреннего государственного долга. Ведь доходность ОВГЗ на сегодня перекрывает возможное обесценивание гривны по отношению к доллару. Так, что на данный момент лучше все-таки гривна. Но это мое личное мнение, каждый решает самостоятельно.

Экономист Олег Гетман ранее рассказывал, что среди иностранных валют безусловно выделяются доллар и евро, которые лучше хранить в определенном соотношении. В то же время эксперт отметил, что в Украине существуют значительно более интересные инструменты для хранения и приумножения своих сбережений: военные облигации, ОВГЗ и депозиты в гривне.