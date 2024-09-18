Как изменились позиции доллара
В среду, 18 сентября, позиции Индекса доллара США колеблются на рынке. На сегодня на валюту больше всего влияют ожидания относительно решения Федеральной резервной системы США, информирует Reuters.
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Напомним, что 18 сентября Федеральный резерв проведет заседание, на котором будут решать, снижать ли процентные ставки в США. Стоит добавить, что центробанк США может начать снижать ставки впервые за 4 года.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 101,51, сообщает издание CNBC.
Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.