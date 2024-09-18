Как проверить доллары на подлинность

Один из самых простых вариантов для выявления фальшивых долларов – это номинал банкноты. Ведь Федеральная резервная система США выпускает купюры доллары только с такими номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, сообщает The U.S. Currency Education Program. Однако на американских долларах есть ряд защитных элементов, которые в том числе помогают отличать настоящие банкноты от фальшивых.

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Напомним, что доллар – это главная резервная валюта в мире. Именно на американский доллар приходится почти 60% мировых резервов. В тройку лидеров также входят евро и китайский юань. Кроме того, доллар – это основная валюта для проведения расчетов в международной торговле. Поэтому вполне понятно, что мошенники пытаются использовать популярность доллара в своих целях.

К теме! На 18 сентября курс доллара США колеблется на уровне 41,41 гривны. Об этом свидетельствуют данные НБУ. В то время как средняя стоимость американской валюты в банках Украины составляет 41,35 гривны (покупка) – 41,89 гривны (продажа), информирует "Минфин".

Советы для проверки долларов на подлинность:

Чернила, которые меняют цвет – на купюрах номиналом от 10 долларов цифры в правом нижнем углу должны становиться зелеными вместо медных. Это стало заметно при наклоне банкноты. Тогда как на 100 долларах последнего образца цвет должен менять колокольчик в чернильнице;

Микропечать – этот элемент можно заметить на банкнотах номиналом от 5 долларов. Фактически это надписи, которые сделаны на банкнотах очень мелким шрифтом. Их можно заметить, если очень внимательно присмотреться к купюре или рассматривать купюры под увеличением.

– этот элемент можно заметить на банкнотах номиналом от 5 долларов. Фактически это надписи, которые сделаны на банкнотах очень мелким шрифтом. Их можно заметить, если очень внимательно присмотреться к купюре или рассматривать купюры под увеличением. Защитная полоска – это элемент, который должен становиться зеленым в ультрафиолетовом свете. На 100 долларах нового образца такая полоска имеет синий цвет и является трехмерной.

это элемент, который должен становиться зеленым в ультрафиолетовом свете. На 100 долларах нового образца такая полоска имеет синий цвет и является трехмерной. Кроме того, на всех банкнотах обязательно должны быть буква и номер, которые указывают на федеральный резервный банк, что их выпустил;

банк, что их выпустил; Серийный номер – это уникальный набор из 11 цифр и букв на банкноте. Эта комбинация дважды повторяется на лицевой стороне купюры.

Стоит добавить, что существуют четкие правила, которые помогут распознать настоящие евро. Это официальная валюта 20 стран Еврозоны, которые также являются членами Европейского Союза. Для этого обязательно нужно обратить внимание на номинал банкноты, защитные элементы, водяные знаки, бумага, из которого изготовлены купюры и тому подобное.