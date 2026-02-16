90 "синих" долларов за 100 "белых": что важно знать об обмене валюты в Украине
- В Украине обмениваются все доллары, выпущенные после 1914 года, при условии подтверждения их подлинности специальным оборудованием.
- Поврежденные банкноты отправляют на инкассо, что может быть длительной процедурой.
Существует мнение, что старые доллары обмениваются по другому – уменьшенному курсу. Иногда такие купюры еще называют "белыми". Это название возникло из-за их дизайна.
По какому курсу обменивают старые доллары в Украине?
По состоянию на теперь, действующими являются все доллары, выпущенные после 1914 года, сообщает US Currency Education Program.
То есть, такая валюта обменивается и сейчас. При условии, что:
- эти банкноты соответствуют образцам и описаниям иностранных центральных банков;
- и, если, их подлинность подтверждена специальным оборудованием.
Сложности могут возникнуть с поврежденной валютой. Однако результат зависит именно от степени изношенности, сообщает НБУ.
Важно! В 2023 году регулятор утвердил изменения, которые отменяют перечень признаков незначительного износа. Таким образом НБУ стремился улучшить процесс проверки банкнот.
Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,
– указывает регулятор.
Другая ситуация, если банкнота имеет признаки значительного износа. Такие купюры уже отдают на инкассо, какие особенности этой процедуры:
- она может быть длительной во времени, ведь банк передает купюры для обмена банку корреспонденту;
- происходит эта процедура по тарифам, которые устанавливает финучреждение.
Заметим, что "синими" чаще всего называют купюры, выпущенные позже. В частности, 100 долларов 2013 года, ведь тогда обновился дизайн банкнот. Независимо от цвета, доллары обмениваются по актуальному на день обмена курсу.
Нюанс заключается в том, что, если эта купюра сильно изношена, после проведения инкассо, будет высчитана комиссия. Следовательно, вы получите не всю сумму.
Что еще важно знать о долларах сейчас?
Сейчас самой большой долларовой банкнотой является 100. А еще в прошлом веке перечень номиналов был ощутимо шире. Тогда в обращении находились: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Впоследствии их вывели.
В то же время самой большой долларовой банкнотой была – 100 000 долларов. Эта купюра никогда не находилась в наличном обращении. Ее использовали исключительно банки ФРС для проведения внутренних операций.