Можно ли использовать 500 евро сейчас?

Сейчас 500 евро можно использовать. В том числе для расчетов, сообщает Европейский центральный банк.

Обратите внимание! Такую банкноту также разрешено обменять.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– отмечает регулятор.

Заметим, 500 евро принадлежали именно к первой серии евро. Она была введена в обращение 1 января 2002 года.

Всего существует 2 серии евро. Вторая получила название "Европа" из-за своего оформления. Ведь на купюрах из этой серии изображена принцесса Европы.

