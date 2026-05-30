Можно ли использовать 500 евро сейчас?

Сейчас 500 евро можно использовать. В том числе для расчетов, сообщает Европейский центральный банк.

Обратите внимание! Такую банкноту также разрешено обменять.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– отмечает регулятор.

Заметим, 500 евро принадлежали именно к первой серии евро. Она была введена в обращение 1 января 2002 года.

Всего существует 2 серии евро. Вторая получила название "Европа" из-за своего оформления. Ведь на купюрах из этой серии изображена принцесса Европы.

Что важно знать об обмене евро сейчас?

  • Сейчас в Украине запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты. При условии, что они являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым и происходят обменные операции.

  • Еще в 2023 году НБУ отменил понятие незначительно изношенной валюты. Таким образом регулятор стремился избежать влияния человеческого фактора на процесс проверки купюр.

  • Значительно изношенную валюту отдают на инкассо. Это процесс обмена при котором взимается комиссия. Соответственно, вы получите не всю сумму в результате этой процедуры.