Надо ли иметь паспорт, чтобы купить валюту

При приобретении валюты стоит учитывать ряд нюансов. В частности, то, что существует лимит на формат такого приобретения. В чем нюанс, рассказываем далее.

Что важно знать об обмене валюты сейчас?

Обмен валюты осуществляется при условии, что она имеется в кассе отделения, сообщает Rates.

Документы не нужны, если покупка или продажа валюты происходит в эквиваленте до 399 999 гривен. Какая именно валюта, значения не имеет.

Если же сумма валютной операции превышает 400 000 гривен в эквиваленте, нужно предоставить такие документы:

подтверждение личности (паспорт);

РНОКПП.

Обратите внимание! В некоторых случаях потребуются дополнительные документы. В частности, если речь идет о значительных суммах.

Сейчас клиенты банков имеют возможность заказывать наличную валюту. Это можно сделать именно через интернет-банкинг. То есть, банковские приложения. Благодаря такой опции, вы можете быть уверены, что гарантированно обменяете нужную сумму.

Какие еще нюансы по обмену валюты нужно знать?