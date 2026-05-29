Що важливо знати про обмін валюти зараз?

Обмін валюти здійснюється за умови, що вона наявна в касі відділення, повідомляє Rates.

Документи непотрібні, якщо купівля або продаж валюти відбувається в еквіваленті до 399 999 гривень. Яка саме валюта, значення не має.

Якщо ж сума валютної операції перевищує 400 000 гривень в еквіваленті, потрібно надати такі документи:

підтвердження особи (паспорт);

РНОКПП.

Зверніть увагу! У деяких випадках будуть потрібні додаткові документи. Зокрема, якщо йдеться про значні суми.

Зараз клієнти банків мають можливість замовляти готівкову валюту. Це можна зробити саме через інтернет-банкінг. Тобто, банківські застосунки. Завдяки такій опції, ви можете бути впевнені, що гарантовано обміняєте потрібну суму.

Які ще нюанси щодо обміну валюти потрібно знати?