Що важливо знати про обмін валюти зараз?
Обмін валюти здійснюється за умови, що вона наявна в касі відділення, повідомляє Rates.
Документи непотрібні, якщо купівля або продаж валюти відбувається в еквіваленті до 399 999 гривень. Яка саме валюта, значення не має.
Якщо ж сума валютної операції перевищує 400 000 гривень в еквіваленті, потрібно надати такі документи:
- підтвердження особи (паспорт);
- РНОКПП.
Зверніть увагу! У деяких випадках будуть потрібні додаткові документи. Зокрема, якщо йдеться про значні суми.
Зараз клієнти банків мають можливість замовляти готівкову валюту. Це можна зробити саме через інтернет-банкінг. Тобто, банківські застосунки. Завдяки такій опції, ви можете бути впевнені, що гарантовано обміняєте потрібну суму.
Які ще нюанси щодо обміну валюти потрібно знати?
Якщо ви вирішили обміняти валюту, на гривні варто звергти увагу на стан банкнот. Валюта з ознаками незначного зношення обмінюється за стандартним курсом.
А от, якщо купюри мають ознаки значного зношення, їх передають на інкасо. Це складна процедура, яка здійснюється з комісією. До того ж вона довготривала в часі.