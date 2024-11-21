Какие доллары не принимают для обмена

В целом в Украине действуют четкие и понятные правила по обмену иностранной валюты. В частности, речь идет о долларе США. Выделяют несколько основных правил обмена валют. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Для начала стоит указать, что настоящие банкноты доллара должны обменивать без ограничений. Важно, чтобы купюры были в надлежащем состоянии для обмена, но незначительные следы использования на ситуацию не влияют. Номинал и год выпуска банкноты также не играют роли во время процесса обмена. В Украине действительны все доллары, которые были выпущены с 1914 года.

Напомним, что в Украине отменили термин "незначительно изношенные банкноты".

Обменять не получится фальшивые банкноты. Эти купюры изымают кассиры и направляют в Национальный банк Украины для проведения соответствующей экспертизы. Также возникнут сложности, если человек приносит в банки и небанковские учреждения значительно изношенные или поврежденные банкноты.

Такие купюры получится обменять через инкассо – процедура, когда банк отправляет изношенные или поврежденные банкноты иностранному финансовому учреждению для обмена. О главных признаках банкнот с признаками сильного износа и повреждения – читайте здесь.