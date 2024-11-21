США спишут долг Украины

Администрация Джозефа Байдена заявила о списании долгов Украины на 4,7 миллиарда долларов. Соответствующее заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о списании долгов, которые Украина получила через кредиты от США. Кроме того, добавили что это решение приняли, чтобы обеспечить максимальную поддержку Украины в ее войне против России перед завершением срока полномочий действующей администрации.

Напомним, что финансовый законопроект, которых одобрили в Конгрессе США в апреле, предусматривал более 9,4 миллиарда кредитов для Украины. Эта сумма включает экономическую и бюджетную поддержку для официального Киева.

В то же время Миллер заявил, что в Конгрессе могут не поддержать инициативу Байдена. При этом большинство сенаторов обеих партий поддерживают помощь Украине.