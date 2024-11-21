Які долари не приймають для обміну

Загалом в Україні діють чіткі та зрозумілі правила щодо обміну іноземної валюти. Зокрема, йдеться про долар США. Виділяють кілька основних правил обміну валют. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Для початку варто вказати, що справжні банкноти долара мають обмінювати без жодних обмежень. Важливо, щоб купюри були у належному стані для обміну, але незначні сліди використання на ситуацію не впливають. Номінал та рік випуску банкноти також не відіграють ролі під час процесу обміну. В Україні дійсні всі долари, які були випущені з 1914 року.

Нагадаємо, що в Україні скасували термін "незначно зношені банкноти".

Обміняти не вийде фальшиві банкноти. Ці купюри вилучають касири та направляють до Національного банку України для проведення відповідної експертизи. Також виникнуть складнощі, якщо людина приносить до банків та небанківських установ значно зношені або пошкоджені банкноти.

Такі купюри вийде обміняти через інкасо – процедура, коли банк відправляє зношені або пошкоджені банкноти іноземній фінансовій установі для обміну. Про головні ознаки банкнот з ознаками сильного зношення та пошкодження – читайте тут.