Какие иностранные валюты не принимают банки и обменники в 2025 году

Иногда банки и обменники отказываются принимать у украинцев иностранную валюту со значительными повреждениями. Однако такие доллары или евро все же можно обменять, только с комиссией.

Какую валюту принимают банки и обменные пункты

Банки и обменники должны принимать все купюры иностранных валют, если их подлинность подтверждена соответствующими счетчиками или детекторами. Однако есть ряд исключений, когда доллары или евро могут не принять на законных основаниях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Нацбанк запретил банкам и обменникам отказывать клиентам в обмене валюты, если дизайн купюр и элементы защиты соответствуют образцам центробанков иностранных государств.

Также банки не имеют права отказать в обмене из-за номинала валюты или года выпуска купюр, если они до сих пор используются на территории соответствующих стран.

Важно! Банки не могут отказать обменивать валюту, если она лишь немного загрязнена или помялась.

Когда банки имеют право не принимать иностранные валюты

Однако существует ряд случаев, когда банки и финансовые учреждения могут вполне законно не принимать купюры других стран для обмена. Это касается банкнот, которые подверглись значительным повреждениям во время обращения, а именно:

были разрезаны или разорваны на части;

имеют поврежденные элементы защиты или дизайна;

изменили цвет бумаги или изображений;

покрылись пятнами, которые видимы в ультрафиолетовых лучах и занимают более половины банкноты;

были обожжены, прожжены или повреждены в результате длительного контакта с влагой или жидкостями;

имеют явные типографские дефекты.

Как обменять поврежденную валюту

Однако даже поврежденные купюры все же можно обменять – с помощью инкассо. Эта процедура предусматривает, что за отдельную плату банкноты перешлют за границу иностранному банку, а оттуда получают новые деньги. Правда, комиссия за такую услугу может быть немалая.

НБУ обязывает, чтобы все банки, которые проводят такие операции, обязательно разместили в кассе на доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного повреждения банкнот и тарифы инкассо.

Следует знать! Банки самостоятельно определяют сроки выплаты возмещения за поврежденные банкноты иностранных государств.