Какого года 100 долларов не принимают в Украине

В начале 2024 года центробанк США сообщил, что банкнота номиналом в 100 долларов является самой распространенной бумажной валютой США, которая вытеснила даже купюру в один доллар. Это возможность проверить свои сбережения, чтобы убедиться, что все стодолларовые купюры до сих пор действительны в Украине.

Какие 100 долларов принимают в Украине

В Украине действительны все банкноты с номиналом в 100 долларов, как и другие купюры этой валюты, которые были выпущены центробанком США с 1914 года, информирует 24 Канал.

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Согласно постановлению Национального банка Украины, банки и обменники должны проводить операции со всеми купюрами иностранных валют независимо от года выпуска и дизайна за определенными исключениями.

В Украине предусмотрены отдельные процедуры для банкнот иностранной валюты, с которыми финансовые учреждения имеют право не проводить операции:

Значительно изношенные/ или поврежденные банкноты, которые возвращают иностранному банку-корреспонденту для проведения обмена в рамках процедуры инкассо. О главных признаках таких купюр – читайте здесь;

Фальшивые банкноты – их обязаны изъять у клиента и передать Нацбанку на исследование.

НБУ отменил определение "незначительно изношенные банкноты иностранных валют". Поэтому работники банков и обменников не могут отказываться принимать, для примера, долларовой купюры с таким якобы аргументом.

Федеральный резерв также обнаружил, что количество стодолларовых купюр с изображением Бенджамина Франклина выросло более чем вдвое с 2012 года по 2022 год. Кроме того, на сегодня это самая большая по номиналу банкнота американской валюты в обращении, информирует WSJ.