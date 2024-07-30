Які 100 доларів приймають в Україні
В Україні дійсні усі банкноти з номіналом у 100 доларів, як й інші купюри цієї валюти, які були випущені центробанком США з 1914 року, інформує 24 Канал.
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Згідно з постановою Національного банку України, банки та обмінники повинні проводити операції з усіма купюрами іноземних валют незалежно від року випуску та дизайну за певними винятками.
В Україні передбачані окремі процедури для банкнот іноземної валюти, з якими фінансові установи мають право не проводити операції:
- Значно зношені/ або пошкоджені банкноти, які повертають іноземному банку-кореспонденту для проведення обміну у рамках процедури інкасо. Про головні ознаки таких купюр – читайте тут;
- Фальшиві банкноти – їх зобов'язані вилучити у клієнта та передати Нацбанку на дослідження.
Федеральний резерв також виявив, що кількість стодоларових купюр із зображенням Бенджаміна Франкліна зросла більш ніж удвічі з 2012 року по 2022 рік. Крім того, на сьогодні це найбільша за номіналом банкнота американської валюти в обігу, інформує WSJ.