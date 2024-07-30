Экономика Венгрии ослабевает

Во втором квартале 2024 года внутренний валовой продукт Венгрии уменьшился на 0,2% по сравнению с первым кварталом. Тогда как в годовом исчислении экономика европейской страны замедлилась до 1,5%, что значительно ниже 2,3%, что прогнозировали.

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Замедление венгерской экономики связывают с рядом причин. Среди них выделяют следующие:

Спад спроса на аккумуляторы для электромобилей. В текущих условиях экономика страны существенно зависит от этого показателя. Это результаты политики правительства Виктора Орбана, который призвало компании, большинство которых из Китая, располагать свои заводы в Венгрии;

Министр экономики Венгрии Мартон Надь сообщил, что замедление связано с проблемами экспорта промышленной продукции в Западную Европу. В частности, он выделил рынок Германии;

Слабые экономические показатели четко проявились после июльского решения правительства о налогах. Венгерские власти ввели новые налоги и продолжили временные.

Еще одна причина, которая влияет на экономику Венгрии, – это решение Европейского Союза о сокращении доступа страны к ряду фондов блока. В ЕС обеспокоены из-за коррупции и проблем с верховенством права в Венгрии.

Напомним, что Евросоюз разъярен на Венгрию и Словакию из-за их стремления продолжать покупать российскую нефть, а также попытки использовать для этого правила блока.