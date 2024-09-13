Как проверить евро на подлинность: подсказки, которые помогут каждому

Иностранные валюты – это один из популярных вариантов сохранения и защиты собственных сбережений в Украине. Однако существует риск наткнуться на фальшивые банкноты.

Как распознать фальшивые евро

Прежде всего стоит разобраться, какие номиналы евро существуют. Напомним, что на сегодня Европейский центральный банк выпускает купюры номиналом: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Регулятор в 2019 году объявил, что прекращает печатать купюры номиналом 500 евро, но они являются действительными и не теряют своей ценности.

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Кроме того, стоит обратить внимание на то, какими являются банкноты евро на ощупь, поскольку их изготавливают на особой бумаге. Речь идет о волокнах хлопка, которые помогают обеспечить их прочность, долговечность и устойчивость к износу. То есть купюра евро по ощущениям должна быть плотной и шероховатой.

Если смотреть на купюру евро против света, то на ней должны проявляться такие элементы:

водяные знаки;

защитная полоса с номиналом банкноты;

элементы цифр, которые вместе образуют номинал купюры.

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Также стоит обратить внимание на то, что под углом определенные элементы меняют цвет. Речь идет о голограмме и золотой полоске. На банкнотах, которые выпускают с 2013 года, добавили надписи евро и ЕЦБ кириллицей. Это сделали после вступления Болгарии в ЕС, которая в 2025 году должна перейти на евро. Также карточку, которая изображена на реверсе купюр, добавили Кипр и Мальту, которые присоединились к ЕС