Принимают ли в Украине банкноту в 500 евро

В 2019 году Европейский центральный банк принял решение о прекращении выпуска банкнот номиналом в 500 евро. На тот момент, это была самая большая купюра евро.

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Однако эта валюта не теряет ценности и остается действительной. Более того, ее можно обменять на номиналы банкнот, которые оставили в обращении, или на другие валюты. Однако купюра должна быть без признаков подделки и в надлежащем состоянии. Для того, чтобы обменять банкноту номиналом 500 евро нужно обратиться в банк.

Напомним, что ключевые причины изъятия банкноты номиналом 500 евро – это чрезмерное использование ее для мошеннических действий. На сегодня, Европейский центральный банк выпускает купюры таких номиналов: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. По состоянию на 21 августа курс евро в Украине, согласно данным НБУ, составляет 45,81 гривны.