Обменять валюту можно в любое время суток: важная услуга "Приватбанка"
- "Приватбанк" позволяет обменивать валюту на гривну круглосуточно через АТМ-Recycler без комиссий.
- Лимит на обмен за одну операцию составляет до 1000 долларов или 1000 евро.
"Приватбанк" внедрил важные изменения. Теперь обменять наличную валюту на гривну можно в любое время суток. Как именно это сделать, рассказываем далее.
Как воспользоваться новой услугой "Приватбанка"?
Обмен происходит без дополнительных комиссий, сообщает "Приватбанк".
Такая услуга доступна круглосуточно, именно благодаря тому, что валютообмен происходит в АТМ-Recycler. Кроме этого:
- Эта услуга обеспечивает удобство. Ведь, благодаря использованию АТМ-Recycler, получить наличные гривны можно сразу. То есть, без зачисления на карту.
- Остаток до 100 гривен зачисляется на карту или мобильный счет.
При обмене применяется наличный курс "Приватбанка". Тот, который действует на момент проведения операции. Важно учесть, что на своем официальном сайте банк указывает курс на отделениях и для карт, сообщает "Приватбанк".
Заметим, для таких обменных операций установлены лимиты:
- за одну операцию лимит – до 1000 долларов;
- или же – 1000 евро.
Чтобы найти банкомат Recycler, нужно ознакомиться с картой Ее можно найти по этой ссылке. Учтите, что там нужно поставить фильтр "Банкоматы", а затем "Прием наличных пачкой".
Что еще важно знать клиентам "Приватбанка"?
Клиенты "Приватбанка" могут платить за коммуналку меньше. Для этого нужно использовать сервис Приват24. Также такую проплату реально сделать через приложение, терминал обслуживания и даже – звонок оператору.
Сейчас клиенты "Приватбанка" могут быстро и бесплатно получить КЭП. Для этого необходимо использовать Приват24. Также, получить такую услугу можно, обратившись непосредственно в отделение банка.
"Приватбанк" изменил лимиты на снятие наличных. Они вступили в силу 1 марта. Теперь максимум снятия в течение 3 часов для большинства украинцев – 20 тысяч гривен. Заметим, отдельные граждане имеют право на большие суммы.