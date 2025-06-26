Нацбанк выводит из обращения старые гривны: где обменять и не потерять сбережения
- Нацбанк Украины выводит из обращения старые гривны, выпущенные до 2003 года
- Обмен старых гривен проводится бесплатно в отделениях Нацбанка и банков-партнеров.
Уже несколько лет Нацбанк выводит из обращения монеты и банкноты, выпущенные до 2003 года. Хотя такими гривнами уже невозможно рассчитаться, их еще можно обменять на деньги нового образца.
Какие гривны изъяли из обращения
С 2019 года Национальный банк Украины проводит политику обновления банкнот и монет гривны. Регулятор объясняет это желанием оптимизировать платежные средства, а также повысить защиту и качество денег, находящихся в обращении, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБУ.
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Сейчас продолжается постепенное изъятие из обращения и замена банкнот номиналами:
- 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов – с 1 октября 2020 года;
- 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов – с 01 января 2023 года;
- 500 гривен – с 1 августа 2024 года;
- 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов – с 1 ноября 2024 года.
Где обменять старые гривны
Национальный банк Украины продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, выпущенных до 2003 года. Обменять старые гривны можно будет до завершения военного положения в Украине и в течение 90 дней после его прекращения или отмены.
Обмен проводится бесплатно и без ограничений в таких отделениях Национального банка:
- Киев: ул. Контрактовая площадь, 2А
- Днепр: ул. Воскресенская, 13
- Львов: ул. Коперника, 4
- Одесса: ул. Ришельевская, 8
- Харьков: Театральная площадь, 1
- Хмельницкий: ул. Владимирская, 91
Обмен также доступен в отделениях банков-партнеров:
- Ощадбанк
- ПриватБанк
- Райффайзен Банк
- ПУМБ
Важно! Подробную информацию о конкретных отделениях, где можно осуществить обмен, следует уточнять на официальных сайтах банков.