Нацбанк выводит из обращения старые гривны: где обменять и не потерять сбережения

Уже несколько лет Нацбанк выводит из обращения монеты и банкноты, выпущенные до 2003 года. Хотя такими гривнами уже невозможно рассчитаться, их еще можно обменять на деньги нового образца.

Какие гривны изъяли из обращения

С 2019 года Национальный банк Украины проводит политику обновления банкнот и монет гривны. Регулятор объясняет это желанием оптимизировать платежные средства, а также повысить защиту и качество денег, находящихся в обращении, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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Сейчас продолжается постепенное изъятие из обращения и замена банкнот номиналами:

1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов – с 1 октября 2020 года;

5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов – с 01 января 2023 года;

500 гривен – с 1 августа 2024 года;

50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов – с 1 ноября 2024 года.

Где обменять старые гривны

Национальный банк Украины продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, выпущенных до 2003 года. Обменять старые гривны можно будет до завершения военного положения в Украине и в течение 90 дней после его прекращения или отмены.

Обмен проводится бесплатно и без ограничений в таких отделениях Национального банка:

Киев: ул. Контрактовая площадь, 2А

Днепр: ул. Воскресенская, 13

Львов: ул. Коперника, 4

Одесса: ул. Ришельевская, 8

Харьков: Театральная площадь, 1

Хмельницкий: ул. Владимирская, 91



Обмен также доступен в отделениях банков-партнеров:

Ощадбанк

ПриватБанк

Райффайзен Банк

ПУМБ

Важно! Подробную информацию о конкретных отделениях, где можно осуществить обмен, следует уточнять на официальных сайтах банков.