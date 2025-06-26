Які гривні вилучили з обігу

З 2019 року Національний банк України проводить політику оновлення банкнот та монет гривні. Регулятор пояснює це бажанням оптимізувати платіжні засоби, а також підвищити захист і якість грошей, що перебувають в обігу, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу НБУ.

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Наразі триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:

1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років – з 1 жовтня 2020 року;

5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років – з 01 січня 2023 року;

500 гривень – з 1 серпня 2024 року;

50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років – з 1 листопада 2024 року.

Де обміняти старі гривні

Національний банк України продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, випущених до 2003 року. Обміняти старі гривні можна буде до завершення воєнного стану в Україні та протягом 90 днів після його припинення або скасування.

Обмін проводиться безкоштовно та без обмежень у таких відділеннях Національного банку:

Київ: вул. Контрактова площа, 2А

Дніпро: вул. Воскресенська, 13

Львів: вул. Коперника, 4

Одеса: вул. Рішельєвська, 8

Харків: Театральна площа, 1

Хмельницький: вул. Володимирська, 91



Обмін також доступний у відділеннях банків-партнерів:

Ощадбанк

ПриватБанк

Райффайзен Банк

ПУМБ

Важливо! Детальну інформацію про конкретні відділення, де можна здійснити обмін, слід уточнювати на офіційних сайтах банків.