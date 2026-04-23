Какие доллары принимают по сниженному курсу

Есть случаи, когда при обмене валют, вы можете получить не всю сумму, которая должна была бы быть согласно курсу. Ведь из нее осуществляют вычеты. Почему так происходит, читайте дальше.

Почему за валюту можно получить меньше?

Есть валюта, имеющая признаки значительного износа. К ней применяют процедуру инкассо, сообщает НБУ.

Операцию инкассо могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом,

– указывает регулятор.

Эта операция несколько отличается от обычного обмена. Ведь, в этом случае:

украинские банки не осуществляют обмен, они лишь передают изъятую банкноту банку-корреспонденту;

банк-корреспондент осуществляет обмен.

Такой обмен могут проводить и небанковские учреждения. В этом случае схема аналогичная. Просто небанковское учреждение передает средства украинскому банку с которым заключен специальный договор, сообщает "Гаразд".

По результатам операции инкассо средства могут быть зачислены на корреспондентский счет банка, а банк в свою очередь зачислит сумму принятой валюты на счет клиента,

– говорится в сообщении.

По инкассо нужно знать несколько важных нюансов. В частности то, что эта процедура длительная во времени. Особенно сейчас, когда из-за войны, усложнены логистические пути.

Человек получает меньше денег в результате инкассо, из-за комиссии. Тарифы для проведения этой процедуры финучреждение обязано размещать в доступном для ознакомления месте.

Что еще важно знать об обмене банкнот в Украине в 2026 году?